Hoe schat Tadej Pogacar zijn kansen in? “Dit is echt een parcours voor Wout en Mathieu”

Hij probeerde het twee jaar geleden in Imola. Pogacar ging ten aanval in volle finale. “Ik rekende erop dat iemand mee zou zijn, dat het de goede ontsnapping zou worden. Dat gebeurde niet. Toen de Belgische ploeg volop achter me begon te rijden, wist ik dat ik een belangrijke pijl verschoten had.”

Tadej Pogacar is altijd bij de favorieten voor een wereldkampioenschap en dat is dit jaar in Wollongong niet anders. Aan de minkant staat dit keer dat Slovenië slechts zes renners aan de start brengt. En dan ontbreken nog Primoz Roglic (niet hersteld na zijn valpartij in de Vuelta) en Matej Mohoric (mononucleose), de laatste winnaar van Milaan-Sanremo.

Volledig scherm © BELGA

“Ik mag graag geloven dat we een van de sterkste teams hebben”, zegt Pogacar desondanks. “We denken luidop aan de overwinning. Daarvoor moeten we de perfecte koers rijden. Ik ben benieuwd voor zondag. Ik denk dat we tot het beste in staat zijn.”

De WK-aanloop van Pogacar liep over de GP Plouay en de GP’s van Québec en Montréal. Die laatste koers won hij, na een lange en slopende sprint met Wout van Aert. Het verschil op de finishlijn in Montréal bedroeg een volle fietslengte. Wout van Aert is in vorm, maar dat is Pogacar duidelijk ook.

Net als Van Aert vloog hij uit Montréal rechtstreeks door naar Australië. Dat hij de lange reis en het uurverschil heeft verteerd, zei hij donderdag tijdens een persconferentie.

Volledig scherm © Photo News

“Iedereen heeft dezelfde reis gemaakt. We komen allemaal uit verschillende tijdzones. Ik ben nu sinds meer dan een week in Australië en ik voel me redelijk goed. Zo moeilijk was het allemaal niet. En als we eenmaal aan het koersen zijn, denkt het lichaam niet meer aan dat tijdverschil.”

Tadej Pogacar werd afgelopen zondag zesde in het WK tijdrijden. Ganna werd zevende. “Ze zeggen dat Ganna slecht was, maar als hij slecht was, dan was ik het ook.”

En dus is het vertrouwen voor zondag onaangetast groot. “Een harde wedstrijd is wat mij betreft het beste scenario.” En daar, vindt Pogacar, biedt Wollongong het gedroomde parcours voor.

“Nog voor we aan de plaatselijke ronden komen, wordt het al lastig. Na vijftig minuten komen we aan de eerste beklimming. We zullen nog maar een uur hebben gekoerst en de benen zullen al moe zijn. Zodra we aan de plaatselijke ronden beginnen is er geen tijd meer om bij te komen. Na 250 kilometer zal de vermoeidheid bij iedereen wegen. Dan wordt de slotklim bijzonder hard. Op het einde zullen er maar weinig renners meer overblijven, je zult het zien.”

Wie er volgens Pogacar dan wel nog bij zullen zijn, zijn Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Het is echt een parcours voor hen. Op het einde van een zware koers hebben ze nog altijd zoveel power dat je amper beter kunt doen. Het wordt een lange koers van uitputting en vermoeide benen.”

Volledig scherm Evenepoel en Pogacar. © Photonews en VTM Nieuws