“Hoe meer ik koers, hoe beter ik word”: Remco Evenepoel trekt belangrijke conclusie uit moeilijk wederopbouwseizoen

Vuelta Mooi beeld: groene trui Jakobsen en ploegmaats komen allemaal samen over de meet

4 september Wielrenner Fabio Jakobsen rijdt zondag in de groene trui naar Santiago de Compostella, om daar na de afsluitende tijdrit te worden gehuldigd als winnaar van het puntenklassement in de Ronde van Spanje. Ruim een jaar nadat hij in een Pools ziekenhuis moest vechten voor zijn leven, gaat de 25-jarige sprinter uit Heukelum als vijfde Nederlander het puntenklassement in de Vuelta winnen.