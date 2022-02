Hoe heb jij gepresteerd in de Gouden Klassiekers? Vijf conclusies na het openingsweekend

Gouden KlassiekersHet openingsweekend zit erop. Dat wil zeggen dat we de eerste twee speeldagen in de Gouden Klassiekers achter de kiezen hebben. Welke vijf conclusies kunnen we trekken na de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne? Een overzicht.

1) Wout van Aert is een certitude

De Belgische kampioen was meteen op de afspraak en won de Omloop. Van Aert is met zijn 38 miljoen euro de duurste speler in het spel, maar hij is een garantie op een pak punten. Zaterdag staat hij niet aan de start van de Strade Bianche, maar een dag later wil hij schitteren in Parijs-Nice. Vooral de tijdrit heeft hij aangestipt. Na de Koers naar de Zon hoopt Van Aert te scoren in de monumenten. Hij moet een certitude zijn in iedere Gouden Klassiekers-ploeg.

Volledig scherm Wout Van Aert © Photo News

2) Jumbo-Visma maakt indruk

Wout van Aert zat vorig jaar vaak alleen in de finale en daarom investeerde Jumbo-Visma voluit in zijn voorjaarsploeg. Uitstekende renners als Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck waren al aanwezig, maar met de komst van Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande en Cristophe Laporte is de ploeg fameus versterkt. Benoot was meteen op afspraak in het openingsweekend en gooide hoge ogen. Laporte was er niet bij in de Omloop, maar de pijlsnelle Fransman won ei zo na Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij werd pas helemaal op het einde gegrepen. Jumbo-Visma maakte indruk en lijkt klaar om zijn voet naast die van Quick.Step-Alpha Vinyl te zetten.

Volledig scherm Tiesj Benoot. © Photo News

3) Quick.Step-Alpha Vinyl won wel, maar had het moeilijk

In de Omloop was Quick.Step-Alpha Vinyl nergens te bespeuren. Sénéchal eindigde wel in de top tien, maar Asgreen, Lampaert en Stybar zaten nooit echt in de koers. In Kuurne-Brussel-Kuurne hadden ze met Fabio Jakobsen een snelle man mee en hij maakte het ook af. De overwinning van de sympathieke Nederlander maakt veel goed, maar Lefevere zag ook hoe sterk Jumbo-Visma was. ‘The Wolfpack’ rekent erop dat Asgreen en Lampaert in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix hun niveau halen en dat ze zo Van Aert het vuur aan de schenen kunnen leggen.

Volledig scherm Kasper Asgreen. © BELGA

4) Lotto-Soudal is klaar voor de strijd

Hoe sterk was Victor Campenaerts zaterdag? De werelduurrecordhouder reed twee keer lek en kuste het asfalt, maar hij kwam telkens terug aansluiten en finishte uiteindelijk als vijfde. Campenaerts is duidelijk in vorm. Dinsdag is hij dé topfavoriet om Le Samyn te winnen. Naast Campenaerts waren ook Vermeersch en Van Moer in orde. Tim Wellens was ziek en kon zijn topvorm niet etaleren. Caleb Ewan moest in Kuurne nipt de duimen leggen voor Fabio Jakobsen. Hij wil na zijn tweede plaats van vorig jaar — na Jasper Stuyven — winnen in Milaan-Sanremo.

Volledig scherm Victor Campenaerts. © Photo News

5) Oliver Naesen is terug van weggeweest

Vorig seizoen was hij het hele jaar onzichtbaar, maar zowel in de Omloop als in Kuurne-Brussel-Kuurne toonde Naesen zich. Onze landgenoot van AG2R Citroën kwam als vierde over de streep in de Omloop. Ploeggenoot en boezemvriend Greg Van Avermaet deed zelfs nog een plaatsje beter. Ook Youngster Stan Dewulf toonde zich een paar keer onderweg, maar kon geen mooie uitslag behalen. Hopelijk kunnen ze deze lijn doortrekken.

Volledig scherm Oliver Naesen. © Photo News

