Hoe gaat het met Lampaert, Keukeleire, Declercq en Benoot? Belgische pechvogels spreken over hun situatie

‘Wuyts & Boonen’Er zijn momenteel heel wat zieken en geblesseerden in het peloton. Zo ook onze landgenoten Yves Lampaert, Jens Keukeleire, Tim Declercq en Tiesj Benoot. Hoe gaat het met hen? De Belgische pechvogels spreken in onze wielerpodcast ‘Wuyts & Boonen’ over hun situatie.

Yves Lampaert en Jens Keukeleire werden, net zoals vele anderen, ziek in Parijs-Nice. “Ik had de griep, in combinatie met een kopvalling en een bronchitis”, aldus Lampaert. “Mijn koorts is intussen zo goed als weg, ik heb enkel nog last van de longen en de neus. Nu moet ik nog enkele dagen rusten, waardoor deelname aan Milaan-Sanremo moeilijk wordt. Anders bereid ik me voor op de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem.”

Ook Keukeleire raakte verkouden en kampte met koorts. “Normaal stond Milaan-Sanremo op het programma, gevolgd door quasi elke klassieker tot en met Parijs-Roubaix. Maar nu is Sanremo van de lijst gehaald. Het is afwachten hoe mijn ziekte evolueert. Dan zien we wel hoe mijn programma er zal uitzien.”

Quote Ik hoop dat het goedkomt tegen de E3 Saxo Bank Classic, daar wil ik op mijn beste niveau aan de start staan. Tiesj Benoot

Tim Declercq sukkelt dan weer met pericarditis, een ontsteking van het hartzakje. Maar het gaat de goede kant op met het werkpaard van Quick.Step-Alpha Vinyl. Zo werkte hij gisteren een tocht van 202 kilometer af, aan een gemiddelde snelheid van 31,5 km/u. “Ik heb nergens last van, behalve dat mijn wielen precies vierkant zijn”, lachte de West-Vlaming. “Ik werk in Spanje aan de weg terug. Hopelijk keer ik binnen enkele weken of maanden terug in het peloton.”

Ten slotte was Tiesj Benoot aan het woord in ‘Wuyts & Boonen’. De nieuwe ploegmaat van Wout van Aert kwam in de Strade Bianche zwaar ten val. De Gentenaar liep een knieblessure op, maar is inmiddels aan de beterhand. “Het gaat vrij goed. Ik heb vandaag 170 kilometer getraind in de Vlaamse Ardennen. Het gevoel is nog niet top, maar dat mag ik niet meteen verwachten. Ik hoop dat het goedkomt tegen de E3 Saxo Bank Classic, daar wil ik op mijn beste niveau aan de start staan.”

BELUISTER HIER. De volledige vierde aflevering:

