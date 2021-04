Hoe de koers de coronacrisis met glans doorstond: “De zwakte van het wielrennen is nu haar kracht gebleken”

Wielrennen Amper 6 van de 105 wisten het: deze personen schoven Asgreen naar voren als winnaar in onze pronostiek

4 april Niet Van Aert of Van der Poel, wél Kasper Asgreen is de - ietwat verrassende - winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Dat weinigen dat zagen aankomen, bewijzen onze 105 pronostieken voor aanvang van de 105de Ronde. Amper zes (!) mensen geloofden dat Asgreen de Ronde zou winnen, met daarbij slechts één persoon die niets met wielrennen te maken heeft. Een overzicht van hun voorspellingen, die soms heel dicht in de buurt kwamen.