Hoe bikepacken, verkleedfeestjes en keihard trainen leidde tot ongezien voorjaar voor SD Worx: “Soms lachen we ook wel eens met al die overwinningen”

Een voorjaar grand cru voor SD Worx, en dan moeten de Monumenten nog komen. Of het nu in België, Nederland of Italië was, de ploeg van Kopecky en co wist te winnen. “Dit jaar was het meteen raak”, vertelt ploegleider Danny Stam, die al sinds 2012 actief is in het vrouwenwielrennen. “In het verleden duurde het soms tot het Waalse luik voordat we een goede uitslag reden, maar dit jaar viel het dubbeltje meteen de goede kant op.” Dat is nog een understatement. SD Worx won onder andere de Omloop, Strade Bianche en Gent-Wevelgem, telkens met een verschillende winnares. “Een ontzettend fijn gevoel, zeker omdat het elke keer iemand anders is die wint”, zegt Lotte Kopecky, die dit seizoen al de Omloop en Nokere Koerse won. “Soms lachen we ook wel eens met de hoeveelheid overwinningen.”

Pech van andere teams

Want dat ze haast alle voorjaarsklassiekers zouden binnenhalen, had de ploeg zelf ook niet verwacht. “We zitten op een soort high”, vertelt Gent-Wevelgem-winnares Marlen Reusser. “We hebben al onze verwachtingen overtroffen.” Ook Danny Stam had deze dominantie niet in zulke mate verwacht. “Net als iedereen hebben we hard getraind deze winter. Toen voelden we dat we er klaar voor waren, maar dit is wel ongezien.”

SD Worx kende deze winter geen pech en kon ook hun team opnieuw in de breedte versterken. Dat terwijl andere ploegen wat meer tegenslag kenden. Zo kreeg Longo Borghini (Trek-Segafredo) Covid en moest Vos (Jumbo-Visma) door een operatie langer aan de kant blijven. Volgens Stam kunnen die factoren een verklaring zijn waarom het zijn team zo voor de wind gaat. “Gelukkig zijn wij dit jaar voor het grootste deel van pech gespaard gebleven, maar we weten hoe snel het kan kantelen in het wielrennen. Daarnaast hebben we ons opnieuw versterkt met enkele rensters, die willen winnen en meteen in het team pasten. Daardoor stijgen sommigen nu boven hun niveau uit.”

Volledig scherm Marlen Reusser reed na een indrukwekkende solo naar de overwinning in Gent-Wevelgem. © BELGA

Bikepacken in Californië

De fundamenten voor dit voorjaar zijn maanden geleden gelegd. Tijdens een van de vele trainingskampen die SD Worx organiseerde. Daarbij ligt de focus niet enkel op trainen, maar ook op een groepsgevoel creëren. In de aanloop op het wielerseizoen gingen ze bikepacken, een combinatie van fietsen en backpacken, in Californië. “Dat is uiteraard maar één dingetje. Mocht dat trainingskamp de sleutel tot het succes zijn, gingen we elk jaar bikepacken”, aldus Stam lachend. Maar voor de rensters heeft dat kamp veel betekend. “Het was cruciaal voor het team”, verklaart Reusser. “Voor ik vertrok, vroeg ik mij af of dat wel zou lonen, maar als ik daar nu op terugkijk, ben ik daar helemaal van overtuigd.”

Dat beaamt Demi Vollering, die enkele leuke anekdotes te vertellen heeft. “We sliepen daar in kleine tentjes waar we bijna schouder aan schouder lagen. Tijdens onze tocht kwamen we op een camping aan, waar er maar één douche werkte, met één klein straaltje dan nog. Op zo’n momenten kunnen er frustraties ontstaan, maar die zijn niet komen bovendrijven. Integendeel zelfs, we lachen daar nu nog steeds om.”

Er wordt dus heel wat afgelachen binnen de ploeg, zo ook in een van hun vele groepschats, waarin er volgens Reusser niets dan “onzin” verschijnt. Ook hun afsluiter van vorig seizoen blijft de Zwitserse bij. “We hielden toen een verkleedfeestje om onze prestaties te vieren. Demi en ik waren verkleed als Pippi Langkous. Het was een wilde avond, laten we het daarop houden, maar dat zijn allemaal zaken die de teamgeest helpen te verbeteren. Dat weerspiegelt zich ook onrechtstreeks in onze wedstrijden en prestaties."

“Door al die zaken zijn we zo goed op elkaar ingespeeld en weten we hoe iemand reageert op een bepaalde situatie”, aldus Vollering. “We zijn allemaal verschillende types. Ik ben een emotioneel persoon, dus dan weet het team ook dat het niet ongewoon is als ik na een wedstrijd loop te huilen. Terwijl Marlen dan weer heel enthousiast is en Lotte zo’n enorme bikkel.”

Natuurlijk was er dan ook dat ene akkefietje tijdens de Strade Bianche. Vollering en Kopecky kwamen samen over de meet, maar het was niet duidelijk wie er won. Er volgden vijf ongemakkelijke minuten, waar de ploeggenoten niets tegen elkaar zeiden. “Die vijf minuten waren raar. Zowel Demi als ik wisten niet wat er aan het gebeuren was, maar ik kan met het hand op het hart zeggen dat we dat achter ons hebben gelaten. Wij komen goed overeen”, aldus Kopecky. “Nu lachen we er zelfs om.”

Enorme discipline

Maar buiten al dat grappen en grollen is SD Worx een op en top professionele ploeg, die zich al jaren inzet voor het vrouwenwielrennen. “Er heerst een enorme discipline binnen de groep”, aldus Reusser. “We zijn allemaal professionele rensters die leven voor onze sport, zonder dat we een intense prestatiedruk ervaren. Daar speelt de ploegleiding ook een grote rol in. Zij maken er een zaak van om de druk over verschillende rensters te verspreiden, waardoor het niet één iemand is die moet presteren.”

Door de dominantie wordt de link met Jumbo-Visma snel gelegd. Toch wil Stam die vergelijking niet meteen maken. “Ik houd er niet zo van om naar andere ploegen te kijken. We proberen vanuit onze eigen kracht te vertrekken.” Of het nu een sterrenteam bij de vrouwen of bij de mannen is, Stam ziet geen verschil. “Ik zou het niet weten of het bij de mannen makkelijker te managen is dan bij de vrouwen. Uiteindelijk denk ik dat er niet zoveel verschil is. Als we het op topsportvlak bekijken, zijn zowel Jumbo-Visma als SD Worx winnaars die niets liever doen dan winnen, hoe lastig dat soms kan zijn.”

Overwinningen SD Worx voorjaar 2023 • Omloop (Lotte Kopecky)

• Nokere Koerse (Lotte Kopecky)

• Strade Bianche (Demi Vollering)

• Dwars door Vlaanderen (Demi Vollering)

• Gent-Wevelgem (Marlen Reusser)

• Omloop van het Hageland (Lorena Wiebes)

• Ronde van Drenthe (Lorena Wiebes)

• UAE Tour Women etappe 2 (Lorena Wiebes)

Volledig scherm Lotte Kopecky bleef het peloton voor en won de Omloop. © BELGA

Volledig scherm Demi Vollering op het podium van Dwars door Vlaanderen. © BELGA