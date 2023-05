HLN VERKENT. Etappe loopt overwegend in dalende lijn, sprinters krijgen wellicht nieuwe kans: “Maar in deze Giro weet je nooit”

Sportief: een sprint, al weet je nooit

Michel Wuyts: “Een rit met een parcours dat overwegend in dalende lijn loopt. Vandaag zou op een sprint moeten eindigen, maar in deze Giro weet je nooit. Je hebt hier veel half-en-half-ploegen, zoals ik het noem: ploegen van wie niet duidelijk is wat hun primaire doel is. Willen ze een sprint? Of willen ze in de aanval? De meeste teams hebben zowel een sprinter als een klimmerstype mee, daardoor durven ze het geweer al eens van schouder te veranderen.”

Toeristisch: zeevruchten als vijfuurtje

Michel Wuyts: “De aankomst ligt in Salerno aan de Amalfitaanse kust. In een land met duizend gezichten, is dit een plek die er uitspringt, en dat wil iets zeggen. Zo bijzonder. De aanblik is nog mooier vanop zee dan vanaf land. Dus een tip: ben je hier op vakantie, huur dan een bootje en ga even varen, of stap op een van de vele toeristenboten. De maritieme terminal in de haven is trouwens van de hand van Zaha Hadid, de architect die ook het Havenhuis in Antwerpen heeft ontworpen. Er zijn in de streek een paar fijne uitstapjes te maken: het eiland Capri is dichtbij, ook de archeologische site van Pompeii is niet ver. Salerno zelf is tijdens het lichtfestival fraai verlicht. Ik heb in de stad dezelfde sensatie als in Napels: je voelt je makkelijker en comfortabeler in het centrum dan aan de rand van de stad, waar je de indruk krijgt dat je steeds belaagd wordt. Wat ik durf te doen als ik langs het water ga wandelen, is een frietzakje met gefrituurde zeevruchten of gefrituurde groentjes bestellen. Als vijfuurtje, het moment waarop Italianen een hapje nemen.”