HLN SPORTCAST. “De nieuwe regels bewijzen de incompetentie van de UCI”: Tom Boonen en Johan Museeuw fileren Belgische openingsweekend

Wielrennen Vingegaard rolt in extremis Lutsenko op en wint tweede bergrit in UAE Tour, Pogacar op weg naar eindzege

25 februari Jonas Vingegaard heeft de tweede bergetappe in de UAE Tour naar z'n hand gezet. De 24-jarige Deen van Jumbo-Visma rolde in de laatste meters van de slotklim vroege vluchter Alexey Lutsenko op. Tadej Pogacar won het sprintje voor plaats twee voor Adam Yates. Pogacar behoudt de leiderstrui en is goed op weg om het eindklassement op zijn naam te schrijven.