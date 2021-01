Hij zat krampachtig op de fiets en zag er ongezond moe uit: hoe Remco Evenepoel “iets te snel” ging in zijn herstel

De kop boven zijn laatste interview van 2020, exclusief voor deze krant, zette eind december al de toon. ‘Ik moet naar mijn lichaam luisteren, of ik riskeer de weerbots’. Dat zijn revalidatie van de zware crash in de finale van de Ronde van Lombardije toch iets langer in beslag nam dan gedacht, gaf Evenepoel aan. En dat hij het op stage in Spanje wat rustiger aan deed dan de andere jongens van de ploeg. “Mijn lichaam is nog niet in staat om diep te gaan. Het zou meer schade berokkenen dan goed doen. Ik moet geduld oefenen. Misschien rijd ik de eerste koersen van het seizoen wel op het gemak, puur als voorbereiding. Anders dreig ik mijn grote doelen te missen.”