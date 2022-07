“Hij was de enige die lachend over de finish kwam. Dat zegt genoeg”: emotionele Wout van Aert zegt dat Vingegaard hem ritzege gunde

Tour de FranceWout van Aert liet na zijn tijdritwinst in de Tour de France de emoties de vrije loop - zelden zagen we hem zo emotioneel. Later stond hij Stijn Vlaeminck in het VTM Nieuws te woord. “Dit is een droomscenario.”

Wout van Aert zette de individuele tijdrit in de Tour de France naar zijn hand. Ploegmaat Jonas Vingegaard, die als een komeet van start ging, werd tweede en verzekerde zich van de eindzege. Van Aert kon na afloop zijn tranen niet bedwingen. “Ja, ik ben emotioneel. De Tour winnen met deze ploeg is heel speciaal. Ook vandaag kenden we weer een droomscenario. Jonas (Vingegaard, red.) is een sterke renner, maar vooral een goede kerel. Ik wil mijn ploegmaats en het hele team bedanken voor deze drie speciale weken.”

Ruim anderhalf uur later dook Van Aert op in het VTM Nieuws. “Het is waanzinnig dat we onze Tour zo afsluiten", vertelde hij. “Die tranen? Dat is niet van mijn gewoonte. Ik weet ook niet waar het vandaan kwam, maar ik kon het niet onderdrukken. Het zijn nu eenmaal drie bijzonder zware weken geweest, maar ook drie bijzonder mooie weken. Dat kwam er allemaal even uit.”

Jumbo-Visma domineerde de Tour: geel, groen, de bollen en daarbovenop zes ritzeges. “Dit is een droomscenario. Er werd gezegd dat we met heel grote ambities naar hier kwamen. Maar uiteindelijk doen we het nog beter. Ik ben supertrots op de hele ploeg.”

“Ik wist van mezelf dat ik dingen kan combineren. Het is niet omdat ik voor groen ga, dat ik geen teamspeler kan zijn. Dat geldt ook in de andere richting. Jonas (Vingegaard, red.) gunde me vandaag de ritzege. Of hij zelf kon winnen? Hij was de enige die lachend over de finish kwam. Dat zegt genoeg.”

De prestaties van Van Aert brengen heel wat teweeg in Vlaanderen. “Maar ik hoop dat de mensen mij als ‘normale gast’ blijven bekijken. Ik kijk uit naar de komende criteriums, maar ik hoop ook rust te vinden. Hoe groot mijn honger nog is? We kijken wat er morgen in de benen zit. Ik vrees dat het moeilijker wordt dan vorig jaar om mezelf nog op te laden. Niets hoeft nog voor ons.”

Van Aert viert met ploegbaas Plugge:

Bekijk ook de hoogtepunten van de tijdrit:

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA