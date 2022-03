“Hij schoot als een raket naar voor”: 'Wuyts & Boonen' keken met open mond naar de machtsontplooiing van Van Aert op de Kemmelberg

Wuyts & Boonen Christoph Roodhooft reageert in ‘Wuyts & Boonen’ op kritiek na Mil­aan-Sanremo: “Ik zie niet in waarom we het anders hadden moeten aanpakken”

In een nieuwe aflevering van ‘Wuyts & Boonen’ spreken Michel Wuyts en Tom Boonen uitgebreid na over de zege van Matej Mohoric in Milaan-Sanremo. De Sloveen deed dat met de veelbesproken ‘dropper post’ op zijn fiets. Wuyts: “Dit was de meest klungelige afdaling van de afgelopen dertig jaar.” Host Stijn Vlaeminck belt ook met Christoph Roodhooft over de kritiek van Jumbo-Visma-manager Richard Plugge aan het adres van Alpecin-Fenix en de comeback van Mathieu van der Poel. En wat mogen we verwachten van de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem?

21 maart