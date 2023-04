Hij schittert niet alleen op de fiets: Mathieu van der Poel nieuwe ambassadeur van Lamborghini Antwerp

Mühlberger veegt nul weg en wint vierde rit in Tour of The Alps, Geoghegan Hart blijft leider

Gregor Mühlberger (Movistar) heeft de vierde etappe van the Tour of The Alps op zijn naam geschreven, zijn eerste overwinning dit seizoen. De Noor Torstein Træen werd tweede. De 19-jarige Giulio Pellizzari kleurde de rit en eindigde als derde.