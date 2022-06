“Hij leeft nog!”: Bonifazio kan alweer lachen nadat hij ei zo na aan hoge snelheid kind had omver gemaaid

Wielrennen Hand in hand over de streep: Roglic geeft Dau­phiné-eindzege niet meer weg na machtsver­toon Jum­bo-Vis­ma, slotrit voor Vingegaard

Een collectieve demonstratie van Jumbo-Visma in de Dauphiné. Primoz Roglic gaf zijn eindzege in de slotrit niet meer uit handen. Met ploegmaat Jonas Vingegaard ging hij er op de slotklim van de Plateau de Solaison vandoor. Hand in hand bolden ze over de streep. Vingegaard kreeg de dagzege, Roglic gaf z’n eindoverwinning extra glans.

