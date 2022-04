“Hij kon niet ademen en bewegen”: Bardet twijfelt niet wanneer hij Alaphilippe in ravijn ziet liggen en geeft zo eigen kansen op

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op iets minder dan 60 kilometer van het einde werd het peloton in Luik-Bastenaken-Luik opgeschrikt door een massale en zware valpartij. Eén helft van wat overbleef van de meute ontsnapte, de andere helft lag tegen de grond of werd opgehouden. Bij de slachtoffers ook topfavoriet Julian Alaphilippe, al was dat niet meteen duidelijk. De wereldkampioen lag verdoken in de gracht tegen een boom, maar al snel bleek dat zijn koers over was.

Zijn partner en commentator bij France Télévisions Marion Rousse bracht het geruststellende nieuws dat Alaphilippe na z'n val bij bewustzijn was. “Julian is afgevoerd met de ambulance. Hij kan zijn benen bewegen, maar hij heeft veel pijn aan de rug.” Ook Alaphilippes ploegmaat Ilan Van Wilder kwam niet ongeschonden uit de valpartij en liep een kaakbreuk op.

Later op de avond kwam Quick.Step-Alpha Vinyl met het medische bulletin van Alaphilippe. De Fransman heeft twee ribben en een schouderblad gebroken en liep ook een klaplong op. Zijn toestand is stabiel, maar hij blijft voorlopig in het ziekenhuis ter observatie.

Romain Bardet: “Julian kon niet ademen en bewegen”

Bij dit hele gebeuren een pluim voor Romain Bardet. De Fransman van Team DSM snelde z'n gevallen landgenoot meteen te hulp. En dat was ook nodig, zo vertelde Bardet na de aankomst. “Ik was zelf gevallen, maar was oké. Toen ik rondkeek, zag ik Julian 5 à 6 meter dieper liggen. Het was een emotionele schok, want hij was er slecht aan toe. Niemand kwam hem helpen terwijl hij dat echt wel nodig had - het was een noodsituatie. Hij kon niet bewegen en niet ademen. Ik hoop echt dat het goed gaat met hem. Nadien was mijn koers gedaan, want ik was in shock.” Bardet - uiteindelijk niet gefinisht - vertelde het allemaal met de tranen in de ogen aan de Franse tv.

Alaphilippe blijft zo een moeizame relatie onderhouden met Luik-Bastenaken-Luik. In 2015 werd hij bij z’n debuut meteen tweede en leek-ie voorbestemd om het Monument snel te winnen, maar dat is tot op heden nog niet gelukt. In 2020 juichte de Fransman te vroeg en zag hij Roglic nog over zich heen komen, vorig jaar was Tadej Pogacar - alweer een Sloveen - te snel in de sprint van een kleine groep.

