Hij denkt niet aan het klassement, maar mogelijk wordt de sneeuw een bondgenoot van Wout van Aert

Hij kreeg de vraag een keer of vijf: of hij ook niet aan het klassement denkt? Van Aert antwoordde telkens negatief. “In theorie zou ik het kunnen proberen, maar wij geloven dat het beter voor mijn vorm is om niet elke dag tot op de limiet te gaan”, zei hij. “Ik wil die energie bewaren voor de klassiekers die voor mij belangrijkst zijn. Ik wil straks bijvoorbeeld niet aan de start van Roubaix staan met het gevoel dat de race liefst zo snel mogelijk gedaan mag zijn, omdat ik al moe ben. Ik wil hongerig aan de start komen, en echt gemotiveerd.”

Alleen ongewild zou het klassement nog een thema kunnen worden. Volgens de weerberichten zou het dit weekend kunnen gaan sneeuwen in Zuid-Frankijk. “Sneeuw zou een bondgenoot zijn van Wout”, zegt ploegleider Frans Maassen. Want de kans bestaat dat de Col de Turini, de belangrijkste beklimming in deze Parijs-Nice, daardoor deels of volledig uit het parcours wordt gehaald. Dat zou de opdracht voor Van Aert plots een stuk makkelijker maken. “Dan hoop ik op een sneeuwstorm”, lachte hij. “Neen, niet alleen zaterdag is zwaar, donderdag is het ook al lastig. We willen de koers winnen met Primoz en dat verandert niet na vandaag. Primoz heeft een mooie voorsprong op zijn concurrenten: dat zou kunnen betekenen dat ze hem vroeg gaan aanvallen en dan kan het snel ‘game over’ zijn voor mij.”