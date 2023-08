Hij blijft maar winnen: Philipsen snelt naar elfde seizoenszege in openingsrit Renewi Tour

Klaas Lodewyck, tactisch brein achter Evenepoel in Vuelta: “Vader Evenepoel zei het bruut, maar heeft gelijk: in topsport mag je niet tevreden zijn”

Het aftellen mag beginnen: nog een week tot de Vuelta. Hoe staat Remco Evenepoel ervoor? Is de ploeg er klaar voor? En wat te denken van de concurrentie? Ploegleider Klaas Lodewyck blikt vooruit: “Dit deelnemersveld is straffer dan in de Tour.”