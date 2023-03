“Hier zal nog jaren over gepraat worden”: Van Aert legt uit waarom hij Laporte liet winnen en wat hij komende week nog zal doen

Negentig procent van het deelnemersveld heeft een pink veil voor winst in Gent-Wevelgem. Wout van Aert gaf die zege weg aan een ploegmaat. Te gul of tactisch geniaal? “Dat zijn conclusies die ik niet trek. We hebben als ploeg gewonnen en de mensen iets getoond waar nog jaren over gepraat zal worden.”

KIJK. Wout van Aert na Gent-Wevelgem: “Het voelde juist aan”

Vrijdag in Harelbeke sprint je voor een badkamercheque van 3.000 euro. Twee dagen later geef je Gent-Wevelgem weg. Hoe kan je dat rijmen?

“Haha. Een echte sprint was dat vrijdag nu niet. Die cheque lag gewoon voor het grijpen.”

Gent-Wevelgem lag ook voor het grijpen, jij was de sterkste.

“Misschien wel, ja. Maar alleen had ik het niet gekund. We waren met ons tweeën sterker dan de rest. Ik heb vrijdag in de E3 een zeer mooie overwinning op zak gestoken, ook dankzij Christophe. Het nu op deze manier doen, voelt goed aan.”

Wanneer heb je beslist de zege aan Laporte te geven?

“We hebben vol gereden tot op acht kilometer van de streep, toen we zeker waren dat de overwinning binnen was en dan hebben we gepraat.”

Wat werd er gezegd?

“Stel je daar niet veel bij voor. Ik moest eerst even naar mijn woorden zoeken in het Frans, maar we waren er snel uit. Het is Christophe die eerst over de streep rijdt, maar dit voelt aan als een overwinning van ons twee.”

Een koers cadeau doen aan een ploegmaat. Het gebeurt in de klassiekers zelden, maar jij en Laporte zijn nu al twee jaar op rij in zo’n situatie beland.

“Het is eigenlijk te zot voor woorden dat dit kan op dit niveau. Donderdag tijdens de verkenning van Harelbeke had ik het nog met Christophe over de E3 van vorig jaar. We zeiden dat we moesten beseffen dat het nooit meer zou gebeuren om op die manier een klassieker te winnen. Nu doen we het opnieuw. Crazy.”

Jouw manager Jef Van Den Bosch stuurde één minuut na jouw zege een bericht: Dit typeert de leider en gevoelsmens Wout van Aert. Dingen gunnen aan elkaar en er zelf ook voldoening uit halen.

“Ik ben misschien anders dan andere kopmannen, maar daar hoef ik mij niet over uit te spreken. In onze ploeg heerst een sfeer van ‘samen winnen’. Christophe rijdt als eerste over de finish, maar wij als ploeg hebben deze koers samen gewonnen en dat is ook wat ik zal onthouden. We hebben de mensen thuis iets laten zien waar nog jaren over gepraat zal worden.”

Die mensen thuis zullen dit gulle gebaar misschien niet begrijpen.

“De mensen thuis zien alleen deze koers, maar als ploeg zijn wij een heel jaar samen op pad. Vorig jaar heeft Christophe mij de E3 geschonken en in de Tour aan de groene trui geholpen. Als je dan een jaar later in deze situatie komt, zou het raar aanvoelen om tegen elkaar te gaan sprinten.”

Je kon Gent-Wevelgem wel al twee keer op jouw palmares hebben staan?

“Deze overwinning als ploeg zal ik langer onthouden dan mijn eigen overwinning van twee jaar geleden.”

Krijg je hier binnen vijf jaar mogelijk spijt van?

“Dat denk ik niet. Christophe is op korte tijd een goeie vriend van mij geworden. Dit is nog maar het tweede jaar dat we ploegmaten zijn, maar het lijkt alsof we al vijf jaar in dezelfde ploeg rijden. Christophe kende een moeilijke start van het seizoen door ziekte, waardoor hij Parijs-Nice miste. Hij is zo’n teamplayer dat hij deze zege verdient. Ik won vrijdag al en mijn grote doelen liggen volgende week zondag en de week nadien.”

Op de Kemmelberg was je heer en meester. Geeft dat extra vertrouwen voor de Paterberg in de Ronde van Vlaanderen?

“Voor mij heeft Gent-Wevelgem niks veranderd voor de Ronde. Het is een andere koers met een ander parcours en deelnemersveld. Het enige wat ik onthoud, is dat ik goed hersteld was en opnieuw klaar was voor een lange koers.”

Had jij verwacht dat je zoveel ravage zou aanrichten op de tweede keer Kemmelberg?

“Neen. Het was wel mijn plan vooraf om tot de tweede keer Kemmelberg te wachten om mijn finale te openen. Voordien zat ik veilig, met Laporte en Van Hooydonck in het offensief.”

De koers leek even gereden.

“Op een bepaald moment dacht ik dat ze zoveel voorsprong hadden, dat het nog moeilijk zou zijn om over te steken. Tot we plots voor de Kemmelberg terugkwamen. Toen Christophe en ik wegreden, hadden we met Olav Kooij in de achtervolgende groep nog een troef achter de hand.”

Waarom steken jullie er als ploeg zo bovenuit?

“Omdat wij als ploeg sommige dingen net een tikje beter doen dan anderen. Onze voorbereiding is fantastisch. Kijk naar Christophe, hij is hét voorbeeld van hoe renners bij onze ploeg kunnen groeien.”

Was het belangrijkste dat jij vandaag de beste was of dat Laporte bewijst dat hij na ziekte helemaal terug is?

“Ik denk dat Christophe vrijdag gewoon een iets mindere dag had, want hij zat er in de finale wel gewoon bij, maar had nog een akkefietje op de Paterberg. Nathan rijdt al een heel voorjaar supersterk. Het is mooi dat we bevestigen dat we er collectief staan.”

Ben jij nu plots de topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen?

“Ik heb vrijdag Harelbeke gewonnen, maar iedereen heeft gezien dat ik daar bergop niet de beste was. Pogacar en Mathieu hadden een streep voor op mij, en daar heeft Gent-Wevelgem niks aan veranderd.”

Had je deze zware koers nodig om dat extra procentje te pakken in functie van volgende week?

“Dat zal moeten blijken, maar het was zwaarder dan ik had verwacht. Ik had gedacht dat er meer wind zou zijn en de koers snel zou openbreken, maar nu was het in het begin eigenlijk een gemakkelijke koers en dat maakte het moeilijker om mijn lichaam warm te houden.”

Voor dit interview kreeg je een dikke winterjas aangereikt. Hoe vaak heb jij het onderweg koud gehad?

“Tot aan de eerste bergzone heb ik veel koud gehad. Nadien ging het beter.”

Hoe lang moet jij van deze inspanning herstellen?

“Door deze weersomstandigheden iets langer dan normaal.”

Twee dagen volstaan?

“Misschien al iets sneller, want ik hoop deze week nog een paar goeie trainingen te doen. Het belangrijkste is dat ik volgende week zondag helemaal fris ben.”

Ga je het parcours van de Ronde van Vlaanderen nog verkennen?

“Waarschijnlijk op donderdag, maar eerst goed herstellen en een warme douche nemen.”

