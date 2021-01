Heugelijk nieuws: Wout van Aert en Sarah De Bie verwelkomen zoontje Georges

Op 29 juni 2018 stapten de twee in het huwelijksbootje. In een interview in april 2019 met Het Laatste Nieuws vertelde Sarah dat het plan was om snel aan kinderen te beginnen, maar dat ze van dat idee waren afgestapt. “Ik wil geen kinderen om mijn dagen te vullen”, klonk het toen. “Ik wil kinderen als we er allebei tijd voor hebben.” Vorige zomer maakten ze bekend dat ze ouders zouden worden, nu is de gezinsuitbreiding een feit met de geboorte van zoontje Georges. De opvolging van Wout van Aert is dus misschien wel verzekerd.