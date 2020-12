Het wordt kiezen tussen Tour en Spelen: verplichte quarantaine van 2 weken in Tokio gooit roet in het eten

Wielrennen Evenepoel lijkt deelname aan Tour in 2021 uit te sluiten: “Wil eerst ervaring opdoen in andere grote ronde”

25 december Na een stage van een dikke maand in Calpe is Remco Evenepoel weer in België. Evenepoel herstelt nog steeds van zijn valpartij tijdens de Ronde van Lombardije, maar blikte al eens vooruit op het aankomende wielerseizoen. Een deelname aan de Tour in 2021 lijkt Evenepoel uit te sluiten, terwijl hij ook uitkijkt naar de terugkeer van ploegmaat Fabio Jakobsen in het peloton: “Ik twijfel er niet aan dat hij weer de beste sprinter ter wereld wordt.”