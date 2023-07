“Het wordt enkele dagen wonden likken”: Jan Bakelants over hoe Pogacar het nu moet aanpakken en Van Aert die te veel met krachten woekerde

KIJK. Bondscoach Vanthouren­hout: “Andersom zou Wout zich zeker wél op kop gezet hebben. Dat is teleurstel­lend voor hem”

Wout van Aert moet nog even wachten op een ritzege in deze Tour. Gisteren strandde onze landgenoot op een frustrerende tweede plaats. Bondscoach Sven Vanthourenhout had na de etappe nog contact met Van Aert. “De manier waarop hij verloor, kruipt natuurlijk in het hoofd”, vertelt hij in HLN LIVE.