“Het was zwaar, maar het is geweldig om weer te winnen”: Teuns triomfeert nu ook in Ronde van Romandië

“Ik wist dat de aankomst me lag. Mijn ploegmaats geloofden er ook in, want zij kenden de aankomst van twee jaar geleden. Ik geloofde dus in mijn kansen, maar de aanval van Rohan Dennis was toch een verrassing. Ik volgde de counter op zijn demarrage, maar plots had hij een klein gaatje. Daardoor moest ik erg vroeg beginnen sprinten en was het gaan tot op de streep. Het was zwaar, maar het is geweldig om weer te winnen. Het vertrouwen is er echt wel na die zege in de Waalse Pijl. Het klassement? We zien wel, we bekijken het dag per dag.”