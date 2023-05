“Het was moeilijk aanvaarden dat ik minder kon dan mijn vader van zestig”: Campenaerts staat zondag aan start Dauphiné na maandenlange revalidatie

Na vier weken komt Victor Campenaerts weer van zijn berg. Zondag staat hij aan de start van de eerste rit van het Critérium du Dauphiné. Het wordt zijn eerste koers sinds Campenaerts bij een val in de Bredene Koksijde Classic (17 maart) een ruggenwervel en zijn schaambeen brak. Grote plannen heeft Campenaerts niet. “Uitrijden is mijn enige doel.”

Victor Campenaerts ligt op zijn bed, wanneer hij de journalisten te woord staat. Hij heeft een appartement ruim 2000 meter hoog op de Sierra Nevada in Spanje. Poetsen moet hij zelf doen. Er is een kok van de ploeg die zorgt voor eten op tafel. Tot vorige week was Wout van Aert een overbuur. Maar samen trainen zat er niet in. “Dat gebeurt niet, wanneer je met ploegmaats op stage bent”, zegt Campenaerts. Of Van Aert reed te hard.

Campenaerts: “Twee weken voor ik naar de Sierra Nevada vertrok, begon ik weer te trainen. Mijn rug speelde me nog parten en mijn conditie was erg slecht. Ik had zes weken niks gedaan. Ik lag op mijn bed, daarna mocht ik wandelen. Ik zat op de crosstrainer en ik bracht vele uren bij de kinesist door. Dat is toch helemaal anders dan trainen op de Sierra Nevada, waar op het einde van de dag nog een klim van 1500 hoogtemeters wacht.”

Snel gerekend had je zes weken de tijd om jezelf klaar te stomen voor de Dauphiné.

“Ik ga naar de Dauphiné met als enige ambitie om de koers uit te rijden. Resultaten zijn voor later.”

Is het herstel verlopen zoals je wilde?

“De momenten dat het niet zo goed ging zijn er wel geweest. Wanneer je zoals ik tien jaar profwielrenner bent, weet je dat de tegenslagen komen. Ik ben tevreden met het niveau dat ik nu heb. Het meest optimistische plan, kort na mijn val, was dat ik zou hervatten in de Dauphiné. Dat is gelukt.”

Wat was het moeilijkste?

“De eerste keer weer op een fiets. Van de kinesist en de fysioloog van de ploeg mocht ik een halfuurtje op de rollen rijden, met lage intensiteit. De dag erna merkte ik hoe zwaar de impact op mijn lichaam was.”

“Ik moest herbronnen. Vroeg in de revalidatie ging ik aquajoggen. Ik heb mezelf nooit de beste aquajogger van de wereld gevonden, ik was ver uit mijn comfortzone en ik voelde me zeker niet superieur aan de mens naast mij die baantjes trok in het zwembad. Maar zodra ik in de buurt van een fiets kom, denk ik aan wat ik al heb bereikt en voel ik me wél superieur aan de gemiddelde zondagse wielrenner. Dan is het moeilijk te accepteren dat ik minder kon dan mijn vader van zestig die nog altijd redelijk vlot honderd kilometer kan fietsen.”

Volledig scherm Campenaerts miste het grootste deel van het voorjaar door zijn val. © Photo News

Wel goed voor het ego van jouw vader.

“We zijn maar één keer samen gaan fietsen en op dat moment was mijn niveau al ruim beter dan dat van hem. Dat was goed voor mijn ego.”

Wat onthoud je van die dagen op je ziekbed?

“Dat ik na een paar dagen een ongelooflijke dégoût had van mijn gsm, omdat ik de hele tijd zat te swipen op sociale media. Ik realiseerde me dat ik van een hele dag niks zinnigs had gedaan. Ik heb mijn social media apps verwijderd en ik ben zinnige dingen gaan doen. Zoals lezen over sportfysiologie. Of contact met echte vrienden hebben, liever dan verhalen te bekijken van influencers waar ik geen boodschap aan heb.”

Kreeg je ook wel bezoek van ploegmaats of van andere renners?

“Soms was het de zoete inval bij mij, toen wel vijf renners tegelijk stopten voor koffie met een koekje. Dat was leuk. Met voorsprong stond Florian Vermeersch het vaakst aan mijn deur. Die lag er zelf ook bij, toen ik viel. Florian zag meteen dat ik pijn had. In de plaats van zo snel mogelijk verder te koersen, is hij naar mij gekomen.”

Ben je gaan nadenken over de gevaren van het wielrennen?

“Ik had deze valpartij niet nodig om te weten dat wielrennen geen veilige sport is. Ik kom uit het zwemmen. De zwaarste blessure daar is een overbelasting van je schouder, of je moest uitglijden over de rand van het zwembad.”

“In het wielrennen moet je niet veel aan je rug hebben. Dat onthoud ik ook. Veel diepzinniger dan dat wordt het niet, vrees ik. Het zijn de risico’s die het wielrennen aantrekkelijk maken. Dat de ketting van Primoz Roglic eraf gaat in de beslissende tijdrit zorgt dat dit een legendarische tijdrit is geworden, veel meer dan wanneer Roglic gewoon had gewonnen. Maar dat wist ik dus ook al lang.”

Volledig scherm © Photo News