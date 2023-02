Het voorjaarspeloton onder de loep, deel 2: de internationale topteams. “Voor Van Aert is het soms een nadeel dat hij in zo’n sterke ploeg rijdt”

BAANWIELRENNEN Met Parijs 2024 in het achter­hoofd, vijf vaststel­lin­gen na het EK piste van de Belgen: “Overal zit nog ‘rek’ op”

Niet slecht, dat EK baan voor de Belgen. Maar alles kan beter. Móet beter, als we in 2024 met een historisch grote delegatie naar de Olympische Spelen in Parijs willen om daar maximaal te scoren. Vijf vaststellingen, vijf replieken: “Het was niet allemaal ‘fantastisch’.” En wat dan met ‘The Big Hit’?