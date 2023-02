Het voorjaarspeloton onder de loep, deel 2: de buitenlandse teams. “Het is ‘money time’ voor Van Aert. Het wordt tijd om de Ronde of Roubaix te winnen”

Wielrennen Jum­bo-Vis­ma wint wedloop om hoogtesta­ges: ploeg van Wout van Aert palmt meeste kamers van enige hotel op Teide in, andere ploegen moeten uitwijken

Wout van Aert vliegt morgen naar Tenerife voor een hoogtestage in functie van het voorjaar. Jasper Stuyven zit al op de Teide, maar in een chalet, want Jumbo-Visma heeft de meeste kamers van het enige hotel ingepalmd. De topploegen proberen elkaar de loef af te steken door de beste hoogte-plekken te kapen. “We wilden reserveren voor februari 2025, maar het was al volgeboekt.”