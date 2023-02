Het voorjaarspeloton onder de loep, deel 1: de Belgische ploegen. “Wat als Van der Poel bij Ineos zou rijden? Hoeveel zou hij dán winnen?”

“Hij reed me in de hekken”: Eli Iserbyt woest op Laurens Sweeck na nieuw tumult in de cross

Michael Vanthourenhout heeft de Parkcross in Maldegem gewonnen. De Europees kampioen klopte Laurens Sweeck in de sprint. Eli Iserbyt was achteraf woedend. Vlak voor de materiaalpost zou hij door toedoen van Sweeck in een hek zijn gereden. “Het is niet de eerste keer dat hij iets ongeoorloofd doet in de cross”, reageerde Iserbyt kwaad. Sweeck: “In een cross gebeuren die dingen nu eenmaal. Simpel. Niet meer, niet minder.”