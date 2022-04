Het voedingsschema van Van der Poel en co in de Ronde ontcijferd: “Voeding in de koers is maatwerk”

Wielrennen KOERS KORT. Peter Sagan blijft op de sukkel en geeft op in Circuit de la Sarthe, Kooij wint - Schachmann moet streep trekken door Ardennen

Peter Sagan blijft op de sukkel. De drievoudige wereldkampioen wielrennen stapte in de tweede rit van het Circuit de la Sarthe af. De Slovaak blijft moeilijkheden ondervinden met zijn gezondheid. Sagan miste vorige week de Ronde van Vlaanderen. In de eerste rit van het Circuit de la Sarthe werd hij anoniem 61ste. Ook het voorjaar is voorlopig iets om snel te vergeten. Wat er precies met Sagan aan de hand is, blijft onduidelijk. Wel is het zo dat de Slovaak net voor het voorjaar voor de tweede keer positief testte op het coronavirus.

16:01