Het vaderschap geeft vleugels: Merlier is meteen de snelste in Oman, zoontje Jules ziet dat het goed is

Deze man bracht de cross in beeld zoals je die nog nooit zag: “Was het WK in België geweest, dan hadden jullie geen prachtige dronebeel­den gezien”

Als enige was hij in staat om Mathieu en Wout te volgen tijdens het WK veldrijden: dronepiloot Jan Crommelinck (37) uit Oosterzele. Het leverde prachtige beelden op waardoor kijkers het zand bijna zelf proefden. Vroeger was Jan zelf Belgisch kampioen als (motor)crosser, maar door een hartinfarct kwam er twaalf jaar geleden abrupt een einde aan zijn sportcarrière. Nu is hij wereldtop in ‘drone vliegen’. “Alleen is het jammer dat ik zo vaak in het buitenland moet werken.”

7 februari