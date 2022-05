Het stormt bij Lotto-Soudal (bis): rechterhand van Lelangue neemt ontslag, Wellens aast op vertrek

Giro Favoriet in openingse­tap­pe, maar nog steeds ruwe diamant: waarom zege van Biniam Girmay een stunt zou zijn

De gokkantoren zijn formeel. Na Mathieu van der Poel (2,30 euro) levert Biniam Girmay (6,50 euro) in het roze na dag één het minste geld op. Straf, want de 22-jarige Eritreeër is ondanks winst in Gent-Wevelgem nog een ruwe diamant. “Hij fietst nog als een mountainbiker.”

6 mei