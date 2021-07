Het rommelt bij Team DSM, waar zelfs Benoot zich steeds meer ergert aan regelneverij en strakke keurslijf

Tour de France Bondscoach Sven Vanthouren­hout kijkt met deze Van Aert ambitieus uit naar de Spelen: “Wout is rijp voor medaille”

7 juli Van Aert won in Malaucène. Een ontlading, die 800 kilometer verderop in Beernem gretig werd gedeeld. Bondscoach Sven Vanthourenhout weet alvast één van zijn olympische kopmannen 100% klaar voor de strijd. “Wout is medaillerijp. Goud? Op voorwaarde dat de puzzel ook dáár past.”