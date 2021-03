Het relaas van de ‘Grote Drie’: Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe moeten toekijken hoe Stuyven La Primavera wint

QUIZ QUIZ. Tel mee af naar Mil­aan-Sanremo en test hier je kennis

19 maart Zaterdag staat met Milaan-Sanremo het eerste Monument van het wielerseizoen op het menu. Verlengt Wout van Aert zijn titel? Zorgt Mathieu van der Poel eindelijk nog eens voor Nederlandse glorie? Of pakt Philippe Gilbert zijn felbegeerd vijfde Monument? Spanning troef. Maar ben jij wel klaar voor Milaan-Sanremo? Test je kennis over La Primavera in onze tien vragen tellende quiz. Veel succes!