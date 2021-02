Het raadsel Gianni Moscon: enfant terrible komt na jaren vol fratsen plots weer bovendrijven

WielrennenTalent in overvloed, al sloegen de laatste jaren vooral de stoppen door. Gianni Moscon (26) bewees gisteren met een sterke ontsnapping in de Tour de la Provence nog altijd wielrenner te zijn. Komt de Italiaan na jaren van fratsen straks weer boven water in de klassiekers?

Hij begon zijn carrière als een raket. Gianni Moscon kwam destijds met grote adelbrieven over naar de profs. Als belofte was de Italiaan een groot talent. Zo won hij in 2014 de Piccolo Giro di Lombardia, ook wel de Ronde van Lombardije voor beloften. Moscon klopte onze landgenoot Dylan Teuns in een sprint met twee.

Een jaar later werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen voor beloften. In 2015 kroonde hij zich ook tot Italiaans beloftenkampioen. In 2016 tekende hij een contract bij het toenmalige Team Sky en ging er nooit meer weg.

Eerste jaren al prof

Zijn eerste profoverwinning bij de profs haalde Moscon in 2016 al binnen op 21-jarige leeftijd. Hij won naast een etappe in de Arctic Race of Norway ook het eindklassement en het jongerenklassement. Een jaar later mengde hij zich tussen de grote kanonnen tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de Hel van het Noorden werd hij vijfde na een hele dag in de aanval.

Greg Van Avermaet won die editie van Parijs-Roubaix, maar nog in 2017 zou Moscon het Italiaans kampioenschap tijdrijden naar zijn hand zetten. Ook in het najaar reed hij zich in de kijker door derde te worden in de Ronde van Lombardije en Chris Froome aan de zege te helpen in de Ronde van Spanje.

Gianni Moscon tekende in 2016 bij Team Sky.

Positiviteit slaat om naar negativiteit

En toen kwam de kentering. Moscón is naast een jonge renner ook een Italiaans woord voor wat we in het Nederlands vertalen naar ‘overlast’. Plots maakte Moscon ook dat deel van zijn naam waar, het talent ten spijt. Ondanks een uitmuntende Vuelta in het najaar van 2017 slaagde Moscon er niet meer in zijn prestaties te bevestigen.

Het tegendeel werd waar en de Italiaan kwam plots bijna uitsluitend negatief in het nieuws. De anders doodbrave Moscon veranderde op de fiets in een beest. Italiaans temperament dat niets of niemand ontziet. Het resultaat was een hoop fratsen die steeds meer aan de oppervlakte kwam drijven. Van racisme over valspelen tot fietsen gooien toe.

Zo maakte Moscon tijdens een rit in de Ronde van Romandië denigrerende opmerkingen over aan het adres van de donkere Franse renner Kévin Reza. Team Sky besliste om goudhaantje Moscon zes weken te schorsen. Later in 2017 liet Moscon zich nog eens negatief opmerken. Hij werd beschuldigd van het opzettelijk ten val brengen van Sébastien Reichenbach tijdens de Ronde van de Drie Valleien in oktober van dat jaar.

Gianni Moscon dokkert over de kasseien in Parijs-Roubaix

Op het WK in Bergen (Noorwegen) werd Moscon na afloop zelfs gediskwalificeerd nadat op videobeelden te zien was hoe hij bleef ‘plakken’ aan een bidon die hem vanuit een volgwagen was toegereikt. De uitleg van de Italiaan luidde dat hij even voordien was gevallen en probeerde terug in het peloton te komen.

In 2018 werd Moscon zelfs uit de Tour de France gezet na een slag aan collega Élie Gesbert. De UCI schorste hem voor vijf weken, maar nog leerde de man ondanks uitgebreide excuses zijn lesje niet. Ook vorig seizoen liet Moscon zich vooral negatief opmerken, ondanks slechts twintig koersdagen. Iedereen herinnert nog hoe hij in Kuurne-Brussel-Kuurne een fiets gooide naar ex-Belgische kampioen Jens Debusschere. Moscon werd andermaal uit de koers gezet.

Niet dat Moscon zich nergens verontschuldigde of niet aan de slag wou na zijn gedrag. “Ik heb veel spijt van mijn actie”, zei hij na zijn uithaal aan Gesbert. “Ik wil mij persoonlijk verontschuldigen. Wat gebeurd is, is verkeerd. Ik heb het slechte voorbeeld gegeven en wil mij publiek verontschuldigen tegenover alle betrokkenen, mijn ploeggenoten en iedereen bij Team Sky en in de Tour-karavaan. Er zijn geen excuses.”

Ook bij Sky/Ineos gingen ze na de zoveelste frats met Moscon aan het werk. “We moeten met hem gaan praten. Het is iets waar we aan werken en aan moeten blijven werken. We steunen hem zodat het niet meer gebeurt, maar we hebben geen garanties”, vertelde ploegleider Gabriel Rasch na Kuurne-Brussel-Kuurne vorig jaar.

In 2018 werd Moscon uit de Tour de France gezet na een slag aan collega Élie Gesbert.

Terug van weggeweest

Veel muizenissen in het hoofd dus. De ronkende resultaten van weleer zijn al even uitgebleven. Enkel op het WK van 2019 reed hij nog eens een goede uitslag. In het Britse Harrogate waar Mads Pedersen wereldkampioen werd, reed Moscon naar een knappe vierde plaats. Hij reed zich vooral uit de naad voor zijn landgenoot Matteo Trentin die op de tweede plaats strandde. Buiten die ene prestatie zagen we Moscon niet meer, tot nu.

Gisteren liet hij zich zien in de Tour de la Provence door samen met wereldkampioen Alaphilippe en landgenoot Ciccone op meer dan 70 kilometer van de finish op avontuur te trekken. Het peloton had er de handen vol mee en dat lag niet alleen aan de wereldkampioen. Moscon en Alaphilippe werden pas op twee kilometer van de streep gegrepen. Een prestatie waar de Italiaan zich na jaren van verval aan kan optrekken.

Het is stilaan ook van moeten, want Moscon is straks einde contract. Wil hij zich volgend jaar nog een renner van het grote Ineos noemen, dan moet de tering dringend nog eens naar de nering. In de afgeslankte klassieke kern van de Britse formatie krijgt hij straks wellicht nog eens zijn kans. Trekt hij na zijn exploot in de Provence eindelijk nog eens de lijn door?

Moscon op het WK in Harrogate met Mads Pedersen en Stefan Küng.

