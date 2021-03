Het opmerkelijke zegegebaar van Mathieu van der Poel: “Weet niet of het er cool uitzag op de fiets”

Zijn sprint mocht gezien worden, maar de viering van Mathieu van der Poel sprong pas echt in het oog. (lacht) “Dat was een overwinningsgebaar dat ik in de MotoGP had gezien. Bij mijn eerstvolgende zege wilde ik het nadoen. Ik weet niet of het goed gelukt is. In de MotoGP zag het er heel cool uit, maar ik weet niet of het dat ook op de fiets was”, lacht een zichtbaar opgeluchte MVDP. Opgelucht omdat hij ook iets recht te zetten had na zijn mislukte sprint van gisteren. Toen zat hij veel te ver. “Gisteren was een gemiste kans. Op dit niveau krijg je niet elke dag een kans. Dus ik was inderdaad teleurgesteld.” Vandaag dus de revanche. “Om tegen Wout (Van Aert, red.) op zo’n aankomst te moeten sprinten, dan moet je echt wel diep gaan.”