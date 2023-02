Het openingsweekend is van Jumbo-Visma: Tiesj Benoot wint Kuurne-Brussel-Kuurne na collectief aanvalswerk

Tiesj Benoot (28) heeft Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. Na aanvallend ploegwerk was hij in een spannende finale zijn medevluchters te slim af. Ploegmaat Nathan Van Hooydonck werd tweede voor Matej Mohoric. Christophe Laporte won de pelotonsprint voor de zesde plaats.

Wapperende vlaggen op de Brugsesteenweg. Een strakke bries uit het noordoosten speelde een attractief koersverloop in de hand. Wind mee tot diep in de finale, de avonturiers stonden likkebaardend aan de start. In die mate dat ex-winnaar Jasper Stuyven twijfelde of het wel tot een koninklijke massaspurt zou komen.

Stuyvens gedachtengang bleek gegrond. Jumbo-Visma imponeerde opnieuw in blok en liet de boel ontploffen in het schitterende Pays des Collines. Tim Wellens en Matej Mohoric reageerden gevat, de Omloop loog niet. Voor Arnaud De Lie - die andere blikvanger gisteren - ging het wat moeizamer.

Niet dat de amper 20-jarige kopman van Lotto-Dstny door het ijs zakte. Samen met Fabio Jakobsen overleefde hij in het eerste achtervolgend groepje. Jasper Philipsen moest na een stevige valpartij dan weer vroeg in de wedstrijd alle hoop op glorie opbergen.

Ondertussen hadden Mohoric, Wellens, Van Hooydonck en Benoot vroege vluchter Taco van der Hoorn mee op sleeptouw genomen. Met z’n vijven reden ze meer dan anderhalve minuut voor de achtervolgende groep uit. Daar was het lang zoeken naar samenwerking.

Uiteindelijk zetten Cofidis en Trek-Segafredo een mannetje bij in steun van Soudal-Quick.Step en Lotto Dstny. Te laat, want in de vlakke finale kwam het niet tot het traditionele een kat-en-muisspelletje. De voorsprong van de koplopers was daarvoor te groot.

Op vier kilometer van de streep begonnen ze vooraan eindelijk te linkeballen. De ene liet gaatjes vallen voor de andere. Benoot en Van Hooydonck probeerden het slim te spelen, maar Mohoric en Wellens wilden van geen wijken weten.

Met z’n vijven ging het naar de laatste rechte lijn, maar net voor de sprint ging Benoot met een late uitval. Wellens slaagde er net niet in om het gat te dichten en gaf zich gewonnen. Van Hooyodnck maakte het één-tweetje compleet. Mohoric werd derde, Laporte won de pelotonsprint voor de zesde plaats voor De Lie.

Tiesj Benoot: “Plan weer perfect uitgevoerd”

Als Tiesj Benoot wint, dan is het er boenk op. “Twee op twee in het openingsweekend is ongelofelijk”, vertelt hij in een eerste reactie. “Wellens en Mohoric gokten op hun sprint en daar wilden Nathan en ik van profiteren. Ik zette aan op 800 meter van de streep en had meteen een klein gaatje te pakken. Ik zette door en kon het afmaken - ongelofelijk.”

“Het is fantastisch dat Nathan ook nog eens tweede is”, ging Benoot verder. “Ik draag mijn overwinning op aan mijn vriendin en mijn ouders. Zij waren er elke dag voor mij toen ik aan het revalideren was. De weken nadien was ik niet de meest aangename persoon thuis. Van de Omloop tot Luik waren alle koersen een doel. Dit betekent veel. We hebben ons plan weer perfect uitgevoerd.”

