Het nieuwe leven van Philippe Gilbert, tegenwoordig commentator vanop de motor: “Wat een mooie, gekke sport is dit toch”

Wielrennen Oppermach­tig Jum­bo-Vis­ma neemt geen genoegen met alleen winnen: “We willen sportge­schie­de­nis schrijven”

Winst in de Omloop, winst in Kuurne, in totaal met vier man op het podium, controle van start tot finish. De dominantie van Jumbo-Visma in het openingsweekend was verpletterend. En de lat gaat nog hoger: “Wij willen dat ze over twintig jaar nog over ons spreken.”