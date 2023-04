Het mysterie van Cancellara in de Ronde: “Na de fietswissel zagen we hem iets verderop opnieuw op zijn originele fiets zitten...”

LIVE PA­RIJS-ROU­BAIX. Leerlingen plaatselij­ke middelbare school blinken kasseien op

We genieten nog na van de Ronde van Vlaanderen of het is al uitkijken naar het volgende Monument: Parijs-Roubaix van komende zondag. Tadej Pogacar doet niet mee, Wout van Aert wil er zijn ontgoocheling doorspoelen. Arnaud De Lie ging overigens maandag al op verkenning. Al het nieuws richting de Helleklassieker volgt u op de voet in onderstaande liveblog!