Het moment dat Remco Evenepoel afhaakte op de scherprechter van Lombardije

Ronde van Lombardije Finale op maat van Evenepoel, slot is voor punchers: het nieuwe parcours van de Ronde van Lombardije

8 oktober Het parcours van de Ronde van Lombardije werd helemaal omgegooid. Voor het eerst in vijf jaar rijdt het peloton van Como naar Bergamo. Dat is vroeger nog gebeurd, maar de route (239 km) is in niks te vergelijken met vorige edities. Dit jaar moet langer en meer geklommen worden dan ooit.