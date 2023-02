“Het maximale wat we konden nemen”: Evenepoel breidt voorsprong lichtjes uit, Groenewegen de snelste in massaspurt

Van werelduur­re­cord­hou­der tuinfiet­sen over ijsjesfa­naat tot Gan­na-ko­pie: tien witte merels, klaar om te schitteren in het openings­week­end

Tuurlijk is er Arnaud De Lie. Maar in het Vlaamse openingsweekend presenteert zich straks een hele kist witte merels. Tien daarvan laten we alvast even uitfladderen. Dat we u zaterdag na de Omloop - of zondagavond na Kuurne-Brussel-Kuurne - niet horen zeggen: “Nooit van gehoord.”