Het kriebelt bij Remco Evenepoel na teamvoorstelling in San Juan: “Mijn jaar in de regenboogtrui, het mag beginnen!”

KIJK. Deze renners moeten het straks gaan doen in San Juan

Eén voor één stapten de 26 deelnemende teams vanuit het Centro Civico de San Juan via de sfeervol verlichte voetgangersbrug over de Avenida José Ignacio de la Roza naar het presentatiepodium op de Plaza del Bicentenario de la Independencia. Luid aangemoedigd onderweg door wielergekke ‘locals’ - “Fuerte, muchachos! Sterkte, jongens!” - die Bernal, Sagan, Evenepoel en co. tegenhielden voor selfies en trakteerden op handshakes en high fives. Opvallend: velen weigerden die ostentatief, nog steeds op hun hoede voor sluimerend coronagevaar.

Vanavond wordt er eindelijk gekoerst San Juan. De openingsrit van de 39ste editie met start (16u05 local time, 20u05 Belgische tijd) en aankomst (omstreeks 19u40 local time, 23u40 Belgische tijd) aan het Estadio Aldo Cantoni is 143,9 kilometer lang en op twee bultjes van derde categorie na biljartvlak. Eén voor sprinters dus, zoals er de komende dagen nog wel een viertal zullen volgen. Meteen voer voor snelheidsduivels als Sam Bennett, Fernando Gaviria, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Peter Sagan en natuurlijk Europees kampioen Fabio Jakobsen, die niemand minder dan... de wereldkampioen in dienst krijgt.

In dienst, jawel. En dat zonder morren. Evenepoel blikt zijn eerste wedstrijd van het jaar eerder chill en ongedwongen tegemoet. Niks moet, alles mag in deze prille aanvangsfase van het seizoen, met het hogere en veel belangrijke doel (Giro) in gedachten. “Zelf winnen wordt hier moeilijk”, beseft hij. “Omdat er, bij gebrek aan een tijdrit, uiteindelijk slechts één etappe op mijn maat lijkt (de koninginnenrit met aankomst op Alto del Colorado, vrijdag). Al schuilen er misschien mogelijkheden in de nieuwe, vierde rit (woensdag, red.) naar Barreal, die onderweg ook een serieuze klim à la Colorado bevat. Maar ik sloof me dus met plezier uit voor Fabio. En streef zelf het best mogelijke resultaat na.”