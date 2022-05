Het is voorlopig niet de Giro van Caleb Ewan, die mogelijk ook nog eens vaste loods Jasper De Buyst mist in de Tour

WielrennenHet is nog niet de Giro geweest van Caleb Ewan. Van de eerste vier kansen op ritwinst, verzilverde de Australiër van Lotto-Soudal er geen één. In Scalea werd hij door Arnaud Démare gevloerd met een centimeter. Nog slechter nieuws is dat de Tour voor zijn vaste loods Jasper De Buyst door een bekkenbreuk een groot vraagteken is.

Havenstad Scalea en bij uitbreiding heel Calabria staan bekend om de citroenenteelt. Caleb Ewan had geen beet van de lokale specialiteit nodig om de zesde rit in de Giro af te sluiten met een zure nasmaak. De Australiër van Lotto-Soudal koos in de hectische massasprint het goede wiel van Mark Cavendish, maar werd op de streep nog geremonteerd door Arnaud Démare. De fotofinish moest uitsluitsel brengen. Het verschil bedroeg amper enkele millimeters, maar het verdict voor Ewan was zwaar: Geen ritzege.

Voor Ewan is deze Giro nog geen voltreffer. In de slotmeters van de openingsrit kwam hij ten val omdat hij het achterwiel van Biniam Girmay aantikte. In de eerste massasprint was de trein van Lotto-Soudal dan weer volledig ontspoord en sprintte hij achter de feiten naar de achtste plaats. Woensdag had hij mede door materiaalpech de enige col niet overleefd. Vandaag reed Lotto-Soudal de hele dag op kop van het peloton, maar op twee kilometer van de streep bleef enkel Rudiger Selig over. De Duitse nieuwkomer bleef vreemd genoeg zitten in het wiel van zijn kopman, waardoor Ewan zelf zijn weg moest banen naar het wiel van Cavendish.

Volledig scherm © Photo News

Wat tijdens de eerste massasprint al duidelijk was, werd vandaag bevestigd. Ewan mist zijn vaste loods Jasper De Buyst. Onze landgenoot brak op 17 april zijn sleutelbeen in de slotrit van de Ronde van Turkije, waardoor hij een kruis moest maken door de Giro en Lotto-Soudal voor de sprinttrein beroep moest doen op de Duitsers Michael Schwarzmann, Roger Kluge en Rudiger Selig. Die samenwerking verloopt nog niet over rozen.

Nog erger is dat De Buyst ook onzeker is voor de Tour. Naast een gecompliceerde sleutelbeenbreuk liep hij in Turkije ook een bekkenbreuk op, maar dat werd pas vorige week duidelijk. “Na die val had ik al een tijdje pijn aan de lies, maar omdat mijn sleutelbeen er zo erg aan toe was, had ik enkel op dat lichaamsdeel gefocust”, zegt De Buyst. “Toen ik vorige week een eerste keer mocht fietsen, kwam ik stomweg ten val over een verdoken boomwortel. Ik was op mijn hoofd gevallen en mijn helm was gebroken dus voor de zekerheid trok ik naar het ziekenhuis voor een CT-scan, daaruit bleek dat mijn bekken ook gebroken was.”

Op krukken

De Buyst moest op krukken wandelen en eerst werd gezegd dat hij nog eens twee weken niet mocht fietsen. Na een bezoek bij dokter Toon Claes in Herentals werd die diagnose echter bijgesteld: “Ik mag rustige fietstochtjes maken en aan acquajogging doen in het zwembad, maar zonder enige vorm van belasting. Naast de fiets moet ik zoveel mogelijk op krukken lopen, om mijn bekken zo veel mogelijk te ontlasten.”

Volledig scherm © Photo News

De Buyst hoopt binnen twee weken opnieuw te kunnen trainen, zodat hij vanaf midden juni nog enkele koersen kan meepikken. Het zal nodig zijn om nog kans te maken op de Tour. “Ik heb al drieënhalve week stil gelegen en de conditonele achterstand is intussen al vrij groot. De Tour is een groot vraagteken. Ik kan enkel hopen dat de breuk sneller heelt dan normaal”, aldus de 28-jarige Oost-Vlaming.

Caleb Ewan hoopt intussen mee. In afwachting wil de Australiër toch nog proberen een ritzege te pakken in deze Giro. Omdat hij zeker niet zal uitrijden, krijgt hij nog maar twee a drie kansen.

Volledig scherm © Photo News