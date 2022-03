“Het is niet dat we zaterdagavond in de discotheek staan te draaien”: Yves Lampaert over malaise bij Quick.Step

Komt het dit voorjaar nog goed met Quick.Step-Alphy Vinyl? Op de dag van Dwars door Vlaanderen wordt er dan snel gekeken naar Yves Lampaert. Hij won de semiklassieker, die door zijn achtertuin passeert, al twee keer. Lampaert is benieuwd naar het deels nieuwe en “atypisch parcours”, maar ziet natuurlijk ook dat Pogacar en Van der Poel de favorieten zijn. Of Patrick Lefevere niet stilaan ongeduldig wordt? 17 zeges weliswaar, maar in het Vlaamse voorjaar blijft succes uit. Lampaert, in onze podcast ‘Wuyts & Boonen’: “Dit is toch vooral overmacht. We hebben pech, telden al veel zieken en raken makkelijk betrokken bij valpartijen. ‘t Is niet dat we niet getraind hebben, of zaterdagavond in de discotheek stonden te draaien. Dit is niet tof natuurlijk. Maar Quick.Step zijnde en kennende gaan we terugvechten. En terugkomen.”