“Het is bijna lachwekkend wat Adrie zegt”: Wout van Aert voelt zich niet top en schuift één favoriet naar voren voor Parijs-Roubaix

Hij was derde in Milaan-Sanremo en vierde in de Ronde van Vlaanderen. Komende zondag is het derde monument in het klassieke voorjaar en het laatste monument waar Wout van Aert aan de start komt. Het is ook de klassieker waarin een renner van het kaliber-Wout van Aert de grootste kans maakt op winst. Van Aert heeft het lijf en hij heeft de power. Hij moet zichzelf ook niet over de moordende hellingen van de Vlaamse Ardennen sleuren om te kunnen zegevieren op het eind. Voor dat werk zijn de lijven van Tadej Pogacar en zelfs Mathieu van der Poel nu meer geschikt, zo is zondag gebleken.

Dat hij teleurgesteld was met zijn vierde plaats, jazeker. Wout van Aert zegt de bladzijde snel te hebben omgeslagen. Dat deed hij zondag al. Maandag en de dagen daarna ook. Toch was de deceptie donderdag na afloop van de verkenning in het parcours van Roubaix niet helemaal weg. “Maandag drong het tot me door dat ik geklopt ben door renners sterker dan ik. Voor de start van de Ronde had ik het vertrouwen dat ik Pogacar en Van der Poel zou kunnen volgen. In de koers bleek van niet. Het is geen schande; de twee besten reden voorop. Daar kan ik niets aan veranderen. Ik moet dat accepteren.”

“Natuurlijk was de ontgoocheling groot. Even belangrijk voor een wielrenner is het om teleurstellingen snel te vergeten. Koersen volgen elkaar snel op. En Parijs-Roubaix is een nieuwe grote kans om te winnen. Ik ben erop gebrand.”

Hopelijk is tegen dan ook het fysieke leed een beetje geleden. Wout van Aert viel afgelopen zondag in de Ronde van Vlaanderen, hij reed over de streep met een bebloede knie. “Daar heb ik de voorbije dagen nog last van gehad. Ook mijn ribben doen pijn. Ik ben op andermans fiets gevallen. Ik heb al ergere valpartijen meegemaakt. Maar toch. Bovendien was zondag een ontzettend zware koers. Ik kon wel trainen zoals ik wilde, maar ik had niet het juiste gevoel. Jammer. Ik heb deze week ook nodig om te herstellen. Het werk zit er helemaal op nu. Het is uitrusten tot zondag.”

In de regen, op een nat parcours, reden Wout van Aert en ploegmaats — alleen een verkouden Nathan Van Hooydonck ontbrak, die trainde op zijn eentje in Compiègne — de laatste 110 kilometer van Haveluy tot Roubaix. Dat maakte 20 kasseistroken, 48,2 kilometer kasseien in totaal. Een pretje was het niet, vond Van Aert. “Het was smerig, het regende, de stroken lagen er vettig bij en het was koud. Het was zo’n training waarbij je aftelt tot je de bus ziet staan.”

Gelukkig wordt zondag koersdag anders. Het hield donderdagnamiddag op met regenen en zondag zou de zon er zelfs door komen. Van Aert: “Dan liggen de kasseien er anders bij. Ik heb al een natte Roubaix gereden, leuk vond ik dat niet. Op natte kasseien is het veel moeilijker om de fiets te controleren. En zeker is het vervelend als je in iemands wiel zit. Modder ontneemt het zicht. Daarom laten de renners meer afstand tussen elkaar. De kans dat het uiteen valt is op die manier groter.”

“Ik verwacht een droge editie, zonder extreem veel stof. Hier en daar ligt er wellicht nog wat nattigheid. Het is toch lang slecht weer geweest, zeker aan de kanten van de weg zullen de plassen blijven. Het zullen goede omstandigheden zijn zondag.”

Maar heeft zo’n parcoursverkenning dan nog zin? Wout van Aert vindt van wel. “Het gaat niet enkel om de kasseistroken en hoe die erbij liggen. Het gaat ook om de aanloop er naartoe, om de wegen tussen de verschillende stroken.”

Ondanks wat lichamelijke ongemakken heeft Wout van Aert naar eigen zeggen nog altijd zijn beste vorm te pakken. Hij doet zondag weer mee voor de overwinning. “Er ligt nog een heel mooie kans op winst in Roubaix. Ik ga er alles aan doen om zondag weer klaar te zijn.”

Dat hij volgens Adrie van der Poel nu de topfavoriet is voor Parijs-Roubaix, vindt hij dan weer niet. Van Aert: “Ik vind het bijna lachwekkend wat Adrie zegt. Als je ziet hoe Mathieu zowel in Sanremo en zondag in de Ronde reed, dan is er maar één favoriet voor Roubaix.”

Zet Wout van Aert na Parijs-Roubaix een punt achter zijn klassieke voorjaar, ook als het zondag niet lukt? Geopperd wordt dat hij mogelijk nog de Amstel Gold Race zou rijden, die hij in 2021, na een millimetersprint tegen Tom Pidcock, al won. “De Amstel staat zeker niet op de planning”, zegt Van Aert. “Dat gaat niet veranderen. Ik heb misschien niet zo veel gekoerst, maar ik heb veel energie verbruikt. Ik ben eraan toe om na Roubaix een break in te lassen en op te bouwen naar de zomer.”

