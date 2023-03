Het ene Strava-record na het andere: Remco Evenepoel maakt op hoogtestage indruk met inspanningen over twintig minuten en één uur

Tadej Pogacar maakte indruk in Parijs-Nice, Primoz Roglic in Tirreno-Adriatico. En Remco Evenepoel? Die zit ondertussen niet stil op de Teide in Tenerife. Op hoogtestage zette hij in aanloop naar de Ronde van Catalonië even de puntjes op de ‘i’ met een nieuwe besttijd op een Strava-klimsegment - de zogenaamde KOM (afkorting voor King of the Mountain) - van 25 kilometer.

Nog exact een week tot de start van de Ronde van Catalonië, maar Remco Evenepoel lijkt nu al klaar te zijn. De wereldkampioen wielrennen vertoeft in het kader van zijn aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik en de Giro - zijn twee hoofddoelen in de eerste helft van het jaar - op Tenerife voor een hoogtestage. Samen met ploegmaats Jan Hirt, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke is Evenepoel er al sinds 2 maart. Soudal-Quick.Step stuurde ook trainer Koen Pelgrim, een soigneur en een mecanicien mee. De Strava-gegevens bewijzen dat er niet wordt stilgezeten.

Vandaag stond bijvoorbeeld een rit van 165 kilometer op het programma met 4.355 hoogtemeters verdeeld over drie beklimmingen. Bij twee van de drie hellingen trokken Evenepoel en co. hard door. Op de Taucho-klim (6,3 kilometer aan gemiddeld net geen 9 procent - ideaal als test voor een inspanning van 20 minuten) verbeterde de regenboogtrui de besttijd van Romain Bardet (20:16) met exact één minuut. De ploegmaat die het dichtst in de buurt bleef? Louis Vervaeke op meer dan twee minuten. Evenepoel reed naar boven aan net geen 20 kilometer per uur.

Bij de lange beklimming van de Teide vanuit Chio verpulverde Evenepoel ook de ene KOM (afkorting voor King of the Mountain: besttijd op een Strava-segment) na de andere. Op een segment van bijna 25 kilometer aan gemiddeld 5,5 procent (ideaal als test voor een inspanning van een uur) was hij met 56 minuten en 26 seconden tweeënhalve minuut sneller dan Vervaeke. Chris Froome staat in het klassement op die strook op bijna drie minuten. De Brit liet die tijd optekenen in 2019 toen hij zich op Tenerife voorbereidde op de Tour.

Het hangt er natuurlijk wel vanaf van waar je de chronometer indrukt. Nemen we de volledige beklimming van de Teide vanuit Chio in rekening dan is Froome nog altijd sneller dan Evenepoel (zie tweede screenshot hieronder). De Brit trok van voet tot top door, terwijl Evenepoel het gaspedaal pas na de voet induwde. Het ging onze landgenoot vooral om de inspanning van een uur. Ideale training met het oog op de lengte van de cols in de derde week van de Giro.

Na de hoogtestage in Tenerife vliegt Evenepoel rechtstreeks door naar het Spaanse vasteland voor de Ronde van Catalonië (20/3 - 26/3). Na die rittenkoers trekt hij weer op hoogtestage in hotel Syncrosfera in Denia om dan rond 20 april een eerste keer terug te keren naar België in functie van Luik-Bastenaken-Luik. De Giro staat in mei op het programma. Evenepoel mikt naar eigen zeggen op een ritzege en een top drie in het eindklassement.

