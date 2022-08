Hermans stuit op sterke Higuita op steile aankomst in Ronde van Polen

Na twee ritten voor de sprinters - met gisteren onze landgenoot Gerben Thijssen als winnaar - was het woord in de Ronde van Polen vandaag aan de punchers. Op het programma stond een lange etappe van 238 kilometer met in de finale drie beklimmingen én een aankomst bergop. In de steile, eindeloze slotkilometer was het een kwestie van timing. Quinten Hermans leek dat perfect te doen, maar onze landgenoot van Intermarché-Wanty-Gobert moest z'n meerdere erkennen in Sergio Higuita. De jarige Colombiaan van BORA-hansgrohe kwam in de laatste hectometers als een komeet van achteruit en won afgetekend. Hermans werd uiteindelijk derde, de Bask Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) tweede. Dankzij z'n ritzege is Higuita ook de nieuwe leider in Polen. Hij neemt het geel over van de Noor Abrahamsen.