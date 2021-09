HERBELEEF. Droomstart voor België op het EK met goud voor Segaert en zilver voor Uijtdebroeks - Ganna bezorgt Italië goud in gemengde ploegentijdrit

EK wielrennenTerwijl de WK-koorts in eigen land stijgt, is het Italiaanse Trento dezer dagen het decor van het EK wielrennen. Over verschillende categorieën heen wordt er gekoerst om de Europese sterrentrui. Op de eerste dag greep België met Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks twee medailles, ook de tijdrit bij de meisjes junioren en de Mixed Team Relay werd verreden.

Een onvergetelijke dag voor het Belgische tijdrijden bij de jeugd: op het EK in Trento zorgden Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks voor een dubbelslag. Segaert won de tijdrit met 5 seconden voorsprong op topfavoriet Uijtdebroeks. België boven.

Net geen 51 kilometer per uur gemiddeld realiseerde Alec Segaert op het 22,4 kilometer lange EK-parcours tijdrijden in Trento. Wie de tijd van de West-Vlaming zag, wist dat het eigenlijk enkel maar topfavoriet Cian Uijtdebroeks was die in de buurt kon komen. De rest werd in het noordoosten van Italië weggeblazen.

Uijtdebroeks gaf aan het eerste tussenpunt nog 17 seconden toe, in een prangend slot kwam hij nog terug tot op 5 tellen van Segaert, maar het goud was voor de Lendeledenaar die eerder in zijn jeugd aan triatlon deed. De Fransman Le Huitouze werd derde op 40 seconden. Bij de meisjes werd Febe Jooris elfde.

Italië wint Mixed Team Relay dankzij sterke Ganna

Italië is de nieuwe Europese kampioen in de Team Relay. Voor eigen volk in Trente verwezen de Italianen de Duitse titelverdedigers naar plek twee, de Nederlanders, in 2019 winnaars van het eerste EK gemengde ploegentijdrit, moesten vrede nemen met brons.

Lees ook.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.