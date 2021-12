Henri Vandenabeele, de laatst overgebleven Belg bij Team DSM: “Ik ben tevreden, ik zit hier goed”

WielrennenVan Wilder weg, Benoot weg. En dus is Henri Vandenabeele de ‘Last Belgian Standing’ bij Team DSM. “Ik vind het jammer, want ik had een prima band met hen.”

Het 21-jarige rondetalent uit Deinze haalde in de laatste twee edities van de Ronde van Italië U23 telkens het podium (tweede na Pidcock in 2020, derde na Ayuso en Johannessen in 2021), maar werd in het tweede deel van dit seizoen geveld door toxoplasmose (parasiet in het bloed die aanleiding geeft tot vermoeidheid en lusteloosheid).

Nu stroomt hij vanuit het Development Team door naar de WorldTourkern. “Om er in eerste instantie vooral ervaring op te doen”, keek Vandenabeele in een online call na de virtuele ploegvoorstelling uit naar 2022. “Ik focus op het kortere rondewerk en de lastigere (klassieke) eendagskoersen. Al kan daar mogelijk ook wel eens een Vlaamse (semi)klassieker tussensluipen. Mijn groterondedebuut komt er héél misschien dit jaar al van, maar 2023 lijkt toch een stuk waarschijnlijker.”

“Daar liggen op termijn ook mijn grote doelen en dromen. De Tour? (lacht) Ik mik zo hoog mogelijk, ja. Maar tegenwoordig rijdt er natuurlijk flink wat kwaliteit rond in dat soort koersen. Laat me eerst maar even beginnen met pakweg een Ronde van Zwitserland, Dauphiné, Ronde van Catalonië of Ronde van Baskenland. Op dat niveau zou ik mezelf graag al eens willen testen.”

Over het vroegtijdig vertrek van zijn landgenoten Ilan Van Wilder en Tiesj Benoot hield Vandenabeele zich op de vlakte. “Ik vind het jammer, want ik had een prima band met hen. Tuurlijk was het niet leuk om je eigen ploeg negatief in de media te zien verschijnen. Maar ik weet er zelf niks over en ik sprak Ilan en Tiesj ook niet. Dus kan ik er weinig over zeggen. Zelf ben ik tevreden bij DSM. Ik zit hier goed.”

Vandenabeele vertrekt vanavond met zijn team voor 6 dagen op stage naar Calpe. “Daar zal mijn programma definitief worden besproken en vastgelegd. Vanaf 5 januari volgt dan een tweede stage in Spanje.”

Hoofdcoach Kemna: “Filosofie zal hetzelfde blijven”

“We hebben bij de mannen niet het beste seizoen achter de rug, maar de filosofie zal niet veranderen”, zei hoofdcoach Rudi Kemna, die ook waakt over de vrouwenploeg en het opleidingsteam. Kemna benadrukte dat bij Team DSM ‘teamwork’ voorop staat, roemde de vrouwenploeg die met achttien zeges goed presteerde en noemde alleen de Tour de France een tegenvaller. “In de Giro en de Vuelta hebben we goed gepresteerd.” Roy Curvers zei “niet trots” te zijn op het afgelopen seizoen. “Maar het helpt soms om dingen te veranderen. Het gaat erom een inspirerende en motiverende omgeving te creëren. De filosofie zal altijd hetzelfde blijven.”

De opmerkelijkste nieuwkomer in het team is John Degenkolb. De 32-jarige Duitser is na vijf jaar teruggekeerd bij de ploeg waar hij zijn grootste successen behaalde. “Het voelt als thuiskomen. Ik heb destijds genoten van de sfeer in het team en voel nog steeds dezelfde ‘spirit’, ook al zijn er veel nieuwe gezichten.” Twee van zijn oud-ploegmakkers maken inmiddels deel uit van de ploegleiding: Roy Curvers begeleidt de sprintgroep, Albert Timmer is ploegleider bij de vrouwen.

