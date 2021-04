“Helaas hebben wij geen sponsor van 40 miljoen”: Lefevere wil topbudget om droom met Evenepoel waar te maken

De toon bij Lefevere was duidelijk positief - in het verleden is dat al anders geweest. Het ziet er dus naar uit dat hij binnenkort met goed nieuws naar buiten kan komen. Het voortbestaan van zijn ploeg lijkt niet in gevaar. Dat Francis Van Eeckhout, CEO van Deceuninck, gisteren tijdens de persconferentie benadrukte dat hij “een zeer blije partner” van de ploeg is, lijkt ook al een positief signaal. Hoe dan ook, uit de woorden van Lefevere sprak gisteren alleen maar ambitie, geen twijfel. “Helaas hebben wij geen sponsor van 40 miljoen”, zei hij. “Maar ik heb wel meerdere heel goeie sponsors en daar ben ik blij mee. We zijn de nummer één op de UCI-ranking, wij winnen al jaren de meeste wedstrijden, maar qua budget zitten we rond de zesde, zevende plaats. Wij willen naar de kopgroep.”