Hayter wint sprint met fel uitgedund peloton, Evenepoel verliest leiderstrui aan Tobias Halland Johannessen

WielrennenEthan Hayter heeft de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. Hij bleef Mike Teunissen en Tobias Halland Johannessen voor in de sprint. Remco Evenepoel reed een hele dag attent rond, maar moet zijn leiderstrui afstaan aan Johannessen door de bonificatieseconden onderweg en aan de finish in Geilo.

Vanaf de start trokken vier renners meteen in de aanval. Ook onze landgenoot Aaron Van Poucke schoof mee in de vlucht van de dag. Het kwartet draaide meteen goed rond en reed snel een voorsprong van 3'30" bij elkaar op het peloton. Manuele Tarozzi probeerde naar het kwartet te springen, maar slaagde daar niet in. In het peloton bepaalde Quick-Step Alpha Vinyl het tempo in dienst van Remco Evenepoel en na 27 kilometer Tarozzi opgepeuzeld.

Na 40 kilometer koers was het tijd om te klimmen. In het peloton draaide INEOS Grenadiers de gashendel open voor Ethan Hayter. In de kopgroep zagen ze hun voorsprong als sneeuw voor de zon smelten. Op 72 kilometer van het einde gaven Van Poucke en co er de brui aan en werden ze opgeraapt door het peloton. Door de krachttoer van INEOS kwam een uitgedund peloton boven op de Dyranut en graaide Van Poucke graaide de tien bergpunten mee. Daardoor komt onze landgenoot op een tweede plaats in het bergklassement achter witte trui Aalrust.

INEOS Grenadiers en Israel-Premier Tech hielden het tempo hoog in het peloton in dienst van Ethan Hayter en Patrick Bevin. Op 35 kilometer schakelden de pionnen van Hayter nog een versnelling hoger en trokken ze het peloton in waaiers. Remco Evenepoel liet zich niet verrassen en schoof mee. Mads Pedersen en Esteban Chaves moesten de rol lossen.

In de laatste kilometer nam Jumbo-Visma het heft in handen voor Mike Teunissen. De Nederlander zette zijn sprint aan en leek de tweede etappe in deze Ronde van Noorwegen op zijn naam te schrijven, maar werd geremonteerd door Ethan Hayter. Teunissen werd tweede, Tobias Halland Johannessen derde. De Noor van Uno-X Pro Cycling Team wordt ook de nieuwe leider dankzij de bonificatieseconden aan de finish in Geilo. Hij heeft één seconde voorsprong op Ethan Hayter en Remco Evenepoel in het algemeen klassement.

