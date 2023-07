Hartproblemen dwingen Sep Vanmarcke om per direct te stoppen met koersen: “Kans op hartfalen als ik voort zou doen”

“Van der Poel is de duurste lead-out die je kunt hebben”: de code van Alpe­cin-Deceuninck en hoe andere ploegen ze kunnen kraken

Ritwinst in Bayonne. En weer ritwinst in Nogaro. Dat maakt twee op twee voor Jasper Philipsen, de beste sprinter van de wereld. Hij wordt gegangmaakt door Mathieu van der Poel, een van de beste coureurs van zijn generatie – gedeclasseerd of niet. Heeft Alpecin-Deceuninck het unieke recept om dominant te zijn in elke sprint van deze Tour? “Laten we wel wezen, zonder Mathieu hadden we dit niet gekund.”