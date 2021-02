Harm Vanhoucke: een man om rekening mee te houden in de toekomst

WielrennenIn de UAE Tour klimt ene Harm Vanhoucke met de betere van het lot mee naar boven. Vorig seizoen leerden we hem kennen in de Giro met een knappe derde plaats in de rit naar de Etna en enkele mooie ereplaatsen. Dit seizoen wil hij bevestigen en daar is hij alleszins goed mee bezig. Wie is Vanhoucke en waar liggen zijn limieten?

De Kortrijkzaan toonde zijn enorme talent al bij de jeugd. Hij won de Piccolo Ronde van Lombardije, ook wel de Ronde van Lombardije voor beloften. In een sprint met een klein groepje verwees hij Andrea Vendrame en de betreurde Bjorg Lambrecht naar de dichtste ereplaatsen. Bij de beloften was hij vaak bij de betere. Hij trotseerde de bergen samen met wereldtoppers als Bernal en Hirschi.

Moeilijke eerste profjaren

Vanhoucke kwam met grote adelbrieven over van de beloften, maar had het moeilijk om in zijn eerste profjaren al dat goede te bevestigen. “Ik kwam bij de profs en werd plots van het kastje naar de muur gereden”, zei het klimtalent. In zijn eerste jaar als prof kende Vanhoucke ook veel pech. Hij kampte met gezondheidsproblemen en ook bloedarmoede was een oorzaak voor het mindere presteren. De renner van Lotto-Soudal kwam nog wat ervaring te kort. “In de winter heb ik te hard getraind. Ik wou me te graag bewijzen en heb zo mezelf kapot gereden”, was zijn uitleg op zijn mindere eerste seizoenen bij de profs.

Quote Als ik een trainings­sche­ma kreeg, werkte ik elke training wat langer af dan er voorzien was. Dat kun je een paar keer doen, maar niet een hele winter. Harm Vanhoucke, Lotto-Soudal

Vanhoucke werd natuurlijk begeleid, maar hij had niet altijd oren naar wat men zei. “Als ik een trainingsschema kreeg, werkte ik elke training wat langer af dan er voorzien was. Dat kun je een paar keer doen, maar niet een hele winter.” De moeilijke eerste jaren waren een goede les voor onze landgenoot. Hij veranderde zijn manier van werken en plukte er de vruchten van.

Volledig scherm Harm Vanhoucke enkele jaren gelden. © BELGA

Bjorg Lambrecht

Tijdens de derde etappe van de Ronde van Polen 2019 kwam de jonge Bjorg Lambrecht zwaar ten val. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar overleed hij in de avond tijdens een operatie. Lambrecht en Vanhoucke waren echte boezemvrienden. Voor Vanhoucke was het een moeilijke periode, maar hij wil zijn vriend eren door goed te presteren.

Doorbraak

Vorig seizoen was het eindelijk zover, Harm Vanhoucke toonde wat hij in zijn mars heeft. Hij kwam aan de oppervlakte in de Ronde van Italië. Hij begon als een komeet aan die Ronde van Italië met een derde plaats in de derde rit op de Etna. In de etappe naar de Madonna di Campiglio, finishte hij als zesde. De jonge Belg had ook geruime tijd de witte trui als beste jongere om de schouders.

Dit jaar begon hij alvast goed aan het seizoen. In de derde etappe van de UAE Tour met aankomst op de Jebel Hafeet, waren enkel Tourwinnaar Tadej Pogačar en Adam Yates te sterk. Vanhoucke finishte achter die twee in een groepje met Sergio Higuita, Emanuel Buchmann en João Almeida. Renners als Sepp Kuss, Vincenzo Nibali en Wout Poels bleef hij makkelijk voor. Een echt huzarenstukje dus.

Ook vandaag was hij in orde. De 23-jarige Belg snelde met nog drie kilometer te gaan weg uit het peloton, maar werd snel weer gegrepen. Hij wacht wel nog altijd op zijn eerste profoverwinning. Dit jaar dan maar? Vanhoucke zet stappen dat is duidelijk. Een overwinning in een rittenkoers of een grote ronde ligt voor het grijpen.

Echte prof

Dat Vanhoucke leeft voor zijn vak is duidelijk. De geboren en getogen Kortrijkzaan sliep als voorbereiding op de UAE Tour drie weken in een hoogtetent en trainde op de rollen wanneer het buiten te koud was. In de toekomt wil hij graag een verblijf in Spanje kopen om te kunnen trainen. Hier in België vindt Vanhoucke namelijk niet zijn geliefkoosde terrein. Om beter te worden is naar Spanje trekken de enige juiste oplossing. Het is duidelijk dat we in België een ‘nieuw’ klimtalent mogen verwelkomen. Samen met Remco Evenepoel, Mauri Vansevenant en Ilan Van Wilder, kan Vanhoucke hoge ogen gooien in de grote rondes.

Volledig scherm Harm Vanhoucke, een klimmer pur sang. © Photo News