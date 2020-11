Handen in de lucht: Remco Evenepoel bedwingt eerste zware klim sinds horrorcrash

Wielrennen “Remco Evenepoel trekt naar Spanje voor trainings­sta­ge”

10 november Remco Evenepoel (20) trekt zondag naar Spanje voor een trainingsstage van minstens veertien dagen, zo meldt Het Nieuwsblad. Hij is voldoende hersteld van zijn bekkenbreuk, opgelopen in de Ronde van Lombardije (15 augustus), om in z’n eentje naar de buurt van Calpe te trekken.